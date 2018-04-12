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Пирло назвал своих самого техничного партнера по команде и самого сильного соперника
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Пирло назвал своих самого техничного партнера по команде и самого сильного соперника 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Мой самый техничный партнер по команде? Роналдиньо. Самый сильный соперник, против которого мне приходилось играть? Месси», — приводит слова бывшего футболиста gianlucadimarzio.com.
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