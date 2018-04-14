Башкирская Венеция: улицы поселка под Уфой превратились в реки

В середине недели поселок Зубово под Уфой превратился в настоящую Венецию. Река Берсувань вышла из берегов настолько сильно, что затопила дома и участки жителей. Такого весеннего ЧП здесь еще не переживали. В общем, как гласит известный газетный штамп — «старожилы не припомнят». Корреспонденты Ufa1 отправились в затопленный поселок, чтобы посмотреть, как местные справляются с разгулявшейся стихией. Спасатели работают над углублением и расширением канала с помощью тракторов.

Уровень воды в Берсувани снизился, составив 15 сантиметров.

Вода пришла в 59 придомовых территорий, затопив в том числе 22 дома.

В двух жилых домах вода поднялась выше уровня пола.

Река накрыла талыми водами Сельскую, Центральную и Полевую улицы.

Специалисты ведут мониторинг паводковой обстановки.

На подтопленных территориях живут 190 человек, включая 35 детей.

На место происшествия направлены 22 единицы техники, 56 специалистов и спасателей.

МЧС отмечают, что жители отказываются от эвакуации в пункты временного размещения.

В зоне подтопления социально значимых и потенциально опасных объектов нет.

Подготовлены два пункта временного размещения вместимостью 331 человек.