Башкирская Венеция: улицы поселка под Уфой превратились в реки 

В середине недели поселок Зубово под Уфой превратился в настоящую Венецию. Река Берсувань вышла из берегов настолько сильно, что затопила дома и участки жителей. Такого весеннего ЧП здесь еще не переживали. В общем, как гласит известный газетный штамп — «старожилы не припомнят». Корреспонденты Ufa1 отправились в затопленный поселок, чтобы посмотреть, как местные справляются с разгулявшейся стихией. Спасатели работают над углублением и расширением канала с помощью тракторов.
Уровень воды в Берсувани снизился, составив 15 сантиметров.
Вода пришла в 59 придомовых территорий, затопив в том числе 22 дома.
В двух жилых домах вода поднялась выше уровня пола.
Река накрыла талыми водами Сельскую, Центральную и Полевую улицы.
Специалисты ведут мониторинг паводковой обстановки.
На подтопленных территориях живут 190 человек, включая 35 детей.
На место происшествия направлены 22 единицы техники, 56 специалистов и спасателей.
В МЧС отмечают, что жители отказываются от эвакуации в пункты временного размещения.
В зоне подтопления социально значимых и потенциально опасных объектов нет.
Подготовлены два пункта временного размещения вместимостью 331 человек.