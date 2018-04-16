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Паводок в Башкирии: в зоне опасности пять населенных пунктов
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Паводок в Башкирии: в зоне опасности пять населенных пунктов 

ufa1.ru 46 минут назад
Фото: ufa1.ru
На сегодняшний день, 16 апреля, в республике улучшилась ситуация по половодью. Затопленных домов нет, под водой остаются 30 придомовых участков. Сотрудники МЧС до сих пор держат под контролем обстановку в пяти населенных пунктах.
— За сутки новых подтоплений не было. От воды освободили семь придомовых участков в селе Зубово и дорогу в Дудкино, — рассказали в МЧС по РБ. — Уровень рек в Уфимском и Чекмагушевском районах, а также в Уфе стал снижаться.
В зоне подтопления остаются семь участков в Зубово, 15 придомовых территорий в СНТ «Мечта» и один участок в Чесноковке. В Жилино под водой четыре участка.
— Воду откачиваем с помощью автоцистерн, пожарно-насосных станций и мотопомп. Подсушен 21 участок и восемь жилых домов. Всего откачано 25 тысяч кубометров воды. За прошедшие сутки 7,5 тысяч. Спасатели расчищали водные каналы и копали траншеи, — отчитались в ведомстве.
Всего в Башкирии с последствиями паводка борются 87 спасателей и 40 единиц спецтехники. Информацию по изменению уровня рек контролируют через 17 гидропостов Башгидромета.
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