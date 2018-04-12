Орбитальная станции «Мир» на страже человечества

Выход орбитальной станции «Мир» в космос стал грандиозным достижением СССР. До распада страны оставалось совсем недолго. Эта космическая победа стала для Союза последней, поэтому станцию нередко называли «космическим обломком империи». «Мир» стал настоящим домом для всей планеты, не раз ограждавшим человечество от катастроф.

Как жилось космонавтам на орбите? Могла ли станция «Мир» рухнуть на головы землянам? Об этом и многом другом узнаете в программе «Достояние республик» 14 апреля в 10:10 на телеканале «МИР»

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