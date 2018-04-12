«Бавария» и АСВЕЛ войдут в список участников баскетбольной Евролиги

Немецкий баскетбольный клуб «Бавария» и французский АСВЕЛ войдут в список участников Евролиги, начиная с сезона-2019/20, сообщает пресс-служба турнира.

Об этом было объявлено по итогам заседания исполнительного совета акционеров Евролиги в Мадриде, где присутствовали владельцы клубов.

Всего со следующего сезона в турнире будут участвовать 18 команд.

До этого регламент Евролиги предполагал наличие 24 команд, которые распределялись на три группы по восемь клубов, а после — на четыре группы по шесть команд.

В сезоне-2016/17 было внесено изменение, согласно которому список участников лиги составлял 16 клубов, между которыми проводился регулярный чемпионат.

Ранее сообщалось, что греческий клуб «Панатинаикос» прекратит свое выступление в Евролиге.