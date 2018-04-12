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«Бавария» и АСВЕЛ войдут в список участников баскетбольной Евролиги
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«Бавария» и АСВЕЛ войдут в список участников баскетбольной Евролиги 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Немецкий баскетбольный клуб «Бавария» и французский АСВЕЛ войдут в список участников Евролиги, начиная с сезона-2019/20, сообщает пресс-служба турнира.
Об этом было объявлено по итогам заседания исполнительного совета акционеров Евролиги в Мадриде, где присутствовали владельцы клубов.
Всего со следующего сезона в турнире будут участвовать 18 команд.
До этого регламент Евролиги предполагал наличие 24 команд, которые распределялись на три группы по восемь клубов, а после — на четыре группы по шесть команд.
В сезоне-2016/17 было внесено изменение, согласно которому список участников лиги составлял 16 клубов, между которыми проводился регулярный чемпионат.
Ранее сообщалось, что греческий клуб «Панатинаикос» прекратит свое выступление в Евролиге.
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 Ещё 7 источников 
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