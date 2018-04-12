Главная антироссийская партия Литвы является лидером соцопроса 

Если бы парламентские выборы в Литве проходили сейчас, то на них могла бы победить оппозиционная партия консерваторов — «Союз отечества — Христианские демократы», отличающаяся особенно резкой критикой России.
Опрос, проведённый по заказу новостного портала delfi.lt компанией Spinter tyrimai, показал: за консерваторов проголосовали бы 18,6% избирателей, за правящий Союз крестьян и «зелёных» — 16,9%.
Политологи всё же отмечают: разница в рейтингах невелика. Надо отметить, что в 2016 году перед выборами в сейм рейтинг консерваторов также превышал показатели «крестьян», однако в итоге «Союз отечества — Христианские демократы» остались на втором месте и ушли в оппозицию.
Барьер в 5% на выборах в сейм сейчас преодолели бы партия «Порядок и справедливость» (7,5%), Социал-демократическая партия (6,5%) и Движение либералов (5,8%).
Социал-демократы, которые в сейме предыдущего созыва были правящими, на выборах в 2016-м заняли третье место, а ныне по итогам опроса занимают четвертую позицию. Это произошло результате раскола политической организации.
Её ветераны — группа известных политиков во главе с экс-премьером Гедиминасом Киркиласом — создали новую Социал-демократическую трудовую партию. Несмотря на то, что этой политической организации нет ещё и месяца, её рейтинг уже составляет 3,7%.