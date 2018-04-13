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Соцопрос выявил фаворита кампании по выборам президента Литвы
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Соцопрос выявил фаворита кампании по выборам президента Литвы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Если бы президентские выборы в Литве прошли в ближайшее время, победу на них одержал бы советник президента банка SEB, экономический аналитик Гитанас Науседа.
За него отдали бы голоса 22,2% избирателей, показал соцопрос, проведённый 21-29 марта по заказу портала DELFI компаний рыночных и социологических исследований Spinter tyrimai.
На втором месте, согласно данным исследования, находится мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (13,9%), а на третьем — премьер-министр Саулюс Сквернялис (8,7%). Действующий президент Даля Грибаускайте, завершающая второй срок в должности, по конституции не может участвовать в выборах.
В то же время ни один из указанных политиков пока не объявил об участии в выборах главы, а вошедший в выборку мэр Каунаса ранее заявил, что не будет выдвигаться, если на президентские выборы пойдёт действующий премьер, и призвал голосовать за него.
Среди политиков, которые уже объявили о намерении баллотироваться, никто пока не приблизился по рейтингу к тройке лидеров.
Выборы состоятся в мае следующего года. Избирательная кампания официально не объявлена.
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