Соцопрос выявил фаворита кампании по выборам президента Литвы

Если бы президентские выборы в Литве прошли в ближайшее время, победу на них одержал бы советник президента банка SEB, экономический аналитик Гитанас Науседа.

За него отдали бы голоса 22,2% избирателей, показал соцопрос, проведённый 21-29 марта по заказу портала DELFI компаний рыночных и социологических исследований Spinter tyrimai.

На втором месте, согласно данным исследования, находится мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (13,9%), а на третьем — премьер-министр Саулюс Сквернялис (8,7%). Действующий президент Даля Грибаускайте , завершающая второй срок в должности, по конституции не может участвовать в выборах.

В то же время ни один из указанных политиков пока не объявил об участии в выборах главы, а вошедший в выборку мэр Каунаса ранее заявил, что не будет выдвигаться, если на президентские выборы пойдёт действующий премьер, и призвал голосовать за него.

Среди политиков, которые уже объявили о намерении баллотироваться, никто пока не приблизился по рейтингу к тройке лидеров.

Выборы состоятся в мае следующего года. Избирательная кампания официально не объявлена.