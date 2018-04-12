Олег Корнаухов: «ЦСКА может и на полуфинал Лиги Европы замахнуться»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что армейцы смогут победить «Арсенал» в ответном матче 1/4 Лиги Европы. Первая игра состоялась в прошлый четверг в Лондоне, хозяева победили со счетом 4:1.

— Могут ли москвичи пройти в полуфинал, учитывая тенденцию еврокубковых камбэков в последнее время?

— Армейцам будет очень сложно, хотя, если они поверят в свои силы, то способны и удивить. Думаю, что Арсен Венгер не позволит своим футболистам расслабиться на фоне того, что происходило на этой неделе в Лиге чемпионов.

— Головину удалось забить в Лондоне. Сможет сегодня повторить свой фокус?

— Александр прогрессирует на глазах. Вне зависимости от статуса матча он доказывает, что становится настоящим лидером ЦСКА. Забьет Головин сегодня или нет, тяжело предугадать, но быть тем человеком, который влияет на результат, приносит пользу команде, Саша может и должен.

— Время начала встречи — 22.05. Непривычно для игроков или болельщиков…

— Для футболистов — ничего нового, они уже давно привыкли. Другое дело, что для самой Москвы футбол в таком часу — не самое удобное время.

— Как закончится матч?

— Точный счет не назову, в этом плане игра для меня непредсказуема. Но, думаю, армейцы добьются положительного результата. ЦСКА выступает дома, и должен отдать все силы ради болельщиков. А там — чем черт не шутит, в футболе все возможно, если пойдет, можно замахнуться и на полуфинал. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится 12 апреля, начало — в 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.