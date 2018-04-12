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Сибирских баскетболистов нерадушно встретили на Кавказе
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Сибирских баскетболистов нерадушно встретили на Кавказе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В заключительных домашних матчах второго этапа чемпионата России во втором дивизионе суперлиги баскетболисты ставропольского «Динамо» и черкесского «Эльбруса» отпраздновали виктории над соперниками из Сибири.
Бело-голубые гулливеры в Ставрополе оформили победный дубль по итогам двухраундового противостояния с тобольскими «нефтехимиками». Первый поединок выдался весьма боевым. В стартовом периоде хозяева вырвались вперед — 24:17. Однако к большому перерыву на табло горели цифры 33:32 в пользу «аборигенов». В третьей десятиминутке продолжилась «игра на тоненького» — 53:51, но в заключительном периоде «аборигены» дожали-таки соперников из Сибири — 78:68.
А вот второе противостояние прошло не в такой напряжённой обстановке. Любимцы местной публики обеспечили солидный отрыв уже в стартовом периоде — 24:15, и в дальнейшем перевес принимающей стороны только рос. К экватору динамовцы имели преимущество в 23 пункта — 56:33, к окончанию третьей четверти в 32 балла — 80:48, а к финальному сигналу довели дело до разгрома — 112:67.
«Эльбрус» тем временем в столице Карачаево-Черкесии отбирал очки у «АлтайБаскета». Стартовое рандеву прошло без особых проблем. «Горцы» сразу же захватили инициативу и от отрезка к отрезку увеличивали отрыв. После финального сигнала на табло остались гореть цифры 90:62. А вот повторное свидание оказалось куда упорнее. В дебютной четверти вперёд ушли визитёры — 17:14, однако к экватору перевес был уже у северокавказских спортсменов — 38:33. В третьем тайме они увеличили преимущество до 10 пунктов — 58:48. Максимум, чего смогли достичь гастролёры из Барнаула, — немного сократили отставание в заключительном периоде — 76:68.
Теперь северокавказские дружины отправились с ответным визитом в Сибирь. «Динамо» сегодня и завтра в Тобольске сразится с «Нефтехимиком», а «Эльбрус» параллельно в Барнауле повторно померится силами с «АлтайБаскетом».
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