Почеттино: Уолкер заслуживает уважения фанатов «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино в преддверии домашнего матча 34-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» поделился мнением о защитнике команды соперника Кайле Уолкере.

«За три года в «Тоттенхэме» Кайл Уолкер очень много сделал для клуба. Он заслуживает уважения наших фанатов. В «Тоттенхэме» к нему относятся хорошо», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

Уолкер выступал в «Тоттенхэме» с 2009 по 2017 год, после чего перешёл в «Манчестер Сити».

Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Уэмбли» 14 апреля.

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