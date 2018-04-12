Вологодский борец о победе на чемпионате мира: судьи не верили, что спортсмен может выступить сразу в шести дисциплинах

На днях в Вологду вернулся Михаил Суриков — участник чемпионата мира по боевым искусствам

который проходил в Милане с 31 марта по 1 апреля. Вологодский борец подал заявки сразу в 6 дисциплинах — бокс, кикбоксинг, муай-тай, к-1, ММА и грэпплинг. Сегодня 41-летний Михаил Суриков встретился с журналистами, чтобы поделиться впечатлениями.

Спортсмен выступил в категории профессионалов в весовой категории до 75 килограммов. В результате двухдневных соревнований в копилке вологодского борца семь медалей — три бронзы (бокс, кикбоксинг, грэпплинг), две серебряные медали (к-1, муай-тай), два золота (грэпплинг, ММА). В финальной борьбе в ММА он одержал победу над итальянским борцом.

«Судьи, конечно, не верили, что человек может биться сразу в шести дисциплинах. Соперники опытные, поэтому надо было тщательно подготовиться и настроиться. Вот так и бегал «от ковра к ковру» оба дня чемпионата. А когда победил, в финале почувствовал усталость, но вместе с тем внутри меня была радость», — рассказал чемпион мира, вологжанин Михаил Суриков.

Борьбой Михаил занимается около 30 лет. Активно выступать на чемпионатах начал в 33-летнем возрасте и добился успеха. На рингах вел борьбу с испанцами, немцами, британцами, французами — исколесил пол-Европы. За это время боксер успел освоить различные направления борьбы — кикбоксинг, ММА, грэпплинг и даже муай-тай. Основа у них одна — бокс.

«Бокс — это основа всех силовых единоборств. Кто владеет стойкой и умеет передвигаться, правильно наносить удары, тот может освоить эти дисциплины намного шире и добиться такого же результата. Я крайне горд и, как тренер, считаю, что бокс для Михаила в данной ситуации сработал только положительно», — прокомментировал вице-президент Федерации бокса Вологодской области Николай Желтов.

После такой оглушительной победы спортсмен планирует какое-то время посвятить реабилитации. Будет ли участвовать в подобных состязаниях, пока не знает. Однако ежедневные тренировки боксер прекращать не собирается — намерен держать форму.