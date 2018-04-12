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Илья Ковальчук: В суперлиге была разруха, развал. Дай бог, чтоб КХЛ только развивалась
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Илья Ковальчук: В суперлиге была разруха, развал. Дай бог, чтоб КХЛ только развивалась 

Советский спорт 58 минут назад
Фото: Советский спорт
«Я считаю, что лига развивается. Приходят молодые ребята — посмотрите на того же Капризова. А Шалунов, Шумаков, Гусев? Огромное число парней, о которых раньше никто бы не знал. Если бы не существовало КХЛ, всей организации? Вы ведь прекрасно помните Суперлигу. И я помню, откуда уезжал в 18 лет. Это была разруха, развал. Не было ничего. Четыре стадиона в Москве, где могли играть. И то там тренировки ставили на семь утра. Это несерьёзно.
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А сейчас сделан огромный шаг вперёд. И всего за 10 лет. Надо сказать спасибо тем людям, кто стоял у истоков создания лиги. Дай бог, чтобы она только развивалась. Только в здоровой конкуренции могут появляться ребята. И везде ведь есть команды-гранды. Посмотрите на футбол. В Испании это „Барселона“ и мадридский »Реал». У немцев — «Бавария», у итальянцев — «Ювентус»… В хоккее то же самое.
Просто тратить много денег — так не победишь. И ведь много примеров. Тот же «Ак Барс» в локаут-2005. Был СКА до какого-то момента. Или вот «Магнитка», ЦСКА. Нет, деньги не решают всё. Важно создать атмосферу в коллективе, выстроить вертикаль", — цитирует Ковальчука официальный сайт лиги.
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