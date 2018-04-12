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Ковальчук: «Хочу попытаться взять Кубок Стэнли»
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Ковальчук: «Хочу попытаться взять Кубок Стэнли» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук, который, отработав свой контракт со СКА, принял решение вернуться в НХЛ, рассказал, что не планирует играть до 45 лет, как это делает чех Яромир Ягр.
«Такого себе представить не могу, конечно! Я буду играть до того момента, пока не почувствую, что уже не могу быть тем, кто я есть. Мучиться, доигрывать — это не про меня. Все равно должен быть средний уровень, который ты держишь. Для меня это важно.
В НХЛ, как я понимаю, осталось два сезона до локаута. Только потом возможны перемены. Но сейчас это не имеет никакого значения. Сейчас у меня уже другие интересы. Я хочу попытаться взять Кубок Стэнли. Не так много лет осталось, когда ты в полном здравии и можешь играть в полную силу», — цитирует Ковальчука.
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