Ковальчук: «Хочу попытаться взять Кубок Стэнли»

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук , который, отработав свой контракт со СКА, принял решение вернуться в НХЛ, рассказал, что не планирует играть до 45 лет, как это делает чех Яромир Ягр

«Такого себе представить не могу, конечно! Я буду играть до того момента, пока не почувствую, что уже не могу быть тем, кто я есть. Мучиться, доигрывать — это не про меня. Все равно должен быть средний уровень, который ты держишь. Для меня это важно.

В НХЛ, как я понимаю, осталось два сезона до локаута. Только потом возможны перемены. Но сейчас это не имеет никакого значения. Сейчас у меня уже другие интересы. Я хочу попытаться взять Кубок Стэнли. Не так много лет осталось, когда ты в полном здравии и можешь играть в полную силу», — цитирует Ковальчука.