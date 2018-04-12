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Роман Павлюченко: Судья мог не ставить пенальти в ворота «Ювентуса», и шума бы не было
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Роман Павлюченко: Судья мог не ставить пенальти в ворота «Ювентуса», и шума бы не было 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, итальянская команда вела со счетом 3:0, но в компенсированное время второго тайма арбитр назначил в ее ворота пенальти и удалалил вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Реализованный 11-метровый удар вывел «Реал» в полуфинал турнира.
— На повторе пенальти, конечно, был, — сказал Павлюченко. — Но в такой игре, если честно, судья мог не ставить, и шума бы не было. Я бы такой пенальти точно не поставил. А по поводу Буффона, судья мог его не удалять. Если игру испоганил, что уже удалять, оставил бы Буффона. Оставались считанные секунды до окончания добавочного времени, что там удалять Буффона. Уже понятно — пробьют пенальти, и все закончится. Поэтому удаление — лишнее. Жалко «Ювентус», обидно конечно, я представляю игроков «Ювентуса».
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