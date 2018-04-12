Пирло: «Роналдиньо — самый техничный из моих бывших одноклубников»

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло , завершивший карьеру в конце 2017 года, назвал лучших из своих бывших одноклубников и соперников.

«Моим сильнейшим в плане технической оснащенности партнером по команде был Роналдиньо.

Лучший из соперников — Лионель Месси , больше всех мне досаждал Пак Джи Сун», — цитирует Пирло Football Italia.

В своей карьере Пирло поиграл за такие клубы, как «Милан», «Ювентус», «Нью-Йорк Сити», «Брешиа», «Интер» и «Реджина». За сборную Италии Пирло провел 116 матчей, в которых забил 13 мячей.