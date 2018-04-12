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Пирло: «Роналдиньо — самый техничный из моих бывших одноклубников»
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Пирло: «Роналдиньо — самый техничный из моих бывших одноклубников» 

SPORT24.ru 33 минуты назад
Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло, завершивший карьеру в конце 2017 года, назвал лучших из своих бывших одноклубников и соперников.
«Моим сильнейшим в плане технической оснащенности партнером по команде был Роналдиньо.
Самым приятным был Алессандро Неста, самым сумасшедшим — Антонио Кассано. Дженнаро Гаттузо — тот, кто выжал из своих способностей больше, чем другие.
Лучший из соперников — Лионель Месси, больше всех мне досаждал Пак Джи Сун», — цитирует Пирло Football Italia.
В своей карьере Пирло поиграл за такие клубы, как «Милан», «Ювентус», «Нью-Йорк Сити», «Брешиа», «Интер» и «Реджина». За сборную Италии Пирло провел 116 матчей, в которых забил 13 мячей.
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