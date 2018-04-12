CONMEBOL попросила ФИФА расширить число участников ЧМ-2022 в Катаре до 48 команд

ТАСС , 12 апреля. Руководство Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) попросило Международную федерацию футбола (ФИФА) увеличить количество команд на чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Изначально ФИФА планировала расширить число участников мирового первенства в 2026 году. Однако президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес попросил президента ФИФА Джанни Инфантино ускорить процесс расширения уже для турнира в Катаре.

По информации агентства, увеличение количества игр с 64 до 80 создаст дополнительные проблемы для логистики объектов в Катаре.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах — Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.