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CONMEBOL попросила ФИФА расширить число участников ЧМ-2022 в Катаре до 48 команд
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CONMEBOL попросила ФИФА расширить число участников ЧМ-2022 в Катаре до 48 команд 

ТАСС 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ТАСС, 12 апреля. Руководство Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL) попросило Международную федерацию футбола (ФИФА) увеличить количество команд на чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Изначально ФИФА планировала расширить число участников мирового первенства в 2026 году. Однако президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес попросил президента ФИФА Джанни Инфантино ускорить процесс расширения уже для турнира в Катаре.
По информации агентства, увеличение количества игр с 64 до 80 создаст дополнительные проблемы для логистики объектов в Катаре.
Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах — Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.
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