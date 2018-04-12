КОНМЕБОЛ просит ФИФА расширить ЧМ-2022 до 48 сборных

Президент КОНМЕБОЛ (Южноамериканской футбольной конфедерации) Алехандро Домингес попросил президента ФИФА Джанни Инфантино ускорить процесс расширения числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Ранее стало известно, что 48 сборных будут участвовать в чемпионатах мира с 2026 года, в Южной Америке просят расширить число участников уже на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

Отмечается, что увеличение числа команд может создать дополнительные трудности турниру. Ранее его было решено провести в течение 28 дней, поскольку из-за жары он впервые пройдет не в июне-июле, а ноябре-декабре.

При увеличении числа участников финальной стадии ЧМ Азия получит 8 путевок, Африка — 9, КОНКАКАФ и Южная Америка — по 6, Океания — 1, Европа — 16, а еще две определятся в турнире плей-офф.