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В Южной Америке попросили ФИФА расширить количество сборных на ЧМ-2022
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В Южной Америке попросили ФИФА расширить количество сборных на ЧМ-2022 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) обратилось с просьбой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу увеличения количества национальных команд на чемпионате мира 2022, который пройдет в Катаре, сообщает ТАСС.
По информации Associated Press, в КОНМЕБОЛ хотят расширить число участников с 32 до 48.
Об увеличении количества сборных на миром первенстве в ФИФА задумались на ЧМ-2026. Однако глава Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес выступил с личном просьбой к президенту ФИФА Джанни Инфантино ускорить этот процесс уже на чемпионате мира в Катаре.
Мундиаль 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: в Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.
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