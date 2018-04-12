В Южной Америке попросили ФИФА расширить количество сборных на ЧМ-2022

Руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) обратилось с просьбой в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу увеличения количества национальных команд на чемпионате мира 2022, который пройдет в Катаре, сообщает ТАСС

По информации Associated Press, в КОНМЕБОЛ хотят расширить число участников с 32 до 48.

Об увеличении количества сборных на миром первенстве в ФИФА задумались на ЧМ-2026. Однако глава Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес выступил с личном просьбой к президенту ФИФА Джанни Инфантино ускорить этот процесс уже на чемпионате мира в Катаре.

Мундиаль 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: в Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.