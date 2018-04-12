Россиянин Майгуров отказался возглавить IBU после ухода Бессеберга

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров рассказал о том, что не будет исполнять обязанности главы организации из-за конфликта интересов. Слова чиновника приводит ТАСС

"Ситуация очень сложная. Как представитель страны, которая замешана в разбирательствах, я не могу взять на себя полномочия Андерса Бессеберга

Такова практика в IBU, это делается для проведения объективного расследования", — заявил Майгуров.

Ранее сообщалось, что норвежский президент IBU Бессеберг принял решение уйти в отставку из-за расследования австрийской полиции и обысков в штаб-квартире организации.