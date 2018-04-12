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Россиянин Майгуров отказался возглавить IBU после ухода Бессеберга
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Россиянин Майгуров отказался возглавить IBU после ухода Бессеберга 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров рассказал о том, что не будет исполнять обязанности главы организации из-за конфликта интересов. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Ситуация очень сложная. Как представитель страны, которая замешана в разбирательствах, я не могу взять на себя полномочия Андерса Бессеберга.
Такова практика в IBU, это делается для проведения объективного расследования", — заявил Майгуров.
Ранее сообщалось, что норвежский президент IBU Бессеберг принял решение уйти в отставку из-за расследования австрийской полиции и обысков в штаб-квартире организации.
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