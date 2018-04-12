Илья Ковальчук: Давайте уважать любое решение Знарка. Он — тренер-чемпион!

«УЖЕ И КОНТРАКТ В НХЛ МНЕ НАШЛИ?»

— Так, Илья , есть информация о «Рейнджерс». Вас сосватали в этот клуб, положили зарплату $6 млн в год. Вы довольны?

— Мне много знакомых позвонило. Спрашивают, поздравляют. Я отвечаю: вот так у нас в России здорово работает пресса, что уже и контракт мне подписали, и количество лет, и команду нашли…

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На самом деле, у меня никаких переговоров ни с кем еще не было. Все мысли только о плей-офф, серия с ЦСКА получилась тяжелой. А то, что я собирался уехать в НХЛ, ни для кого секретом не стало. Я же прямо об этом говорил. После шестого матча с ЦСКА поблагодарил ребят в раздевалке. Сказал, что не знаю, как сложится дальнейшая судьба. У нас в команде вообще, кажется, 12 человек без контрактов. Таким составом мы вряд ли еще когда-нибудь соберемся.

Мне было приятно играть в СКА. Я поблагодарил руководство. Думаю, у нас еще будет встреча, обговорим все детали. И я не говорю «прощай». А до свиданья. Я еще полон сил и желания. Хоккей — мое любимое дело. Поэтому будем играть и радовать болельщиков.

— У вас какой приоритет при выборе клуба НХЛ? Есть место — Нью-Йорк, Майами. Есть размер контракта, где больше дадут денег. А есть цель — взять Кубок Стэнли, и для этого надо идти в определенную команду.

— В приоритете будет все совместно. Конечно, спортивный результат на первом месте. Но у меня большая семья, и понятно, что нужно осознавать, куда ты едешь. Один ребенок занимается футболом, другой — хоккеем, дочка — гимнастикой. Все надо обдумать.

Но до 1 июля еще есть много времени. Будем сидеть, решать. Главное, чтобы был интерес у команд. А он есть. И это приятно.

— Болельщик вам предлагает поехать за $500 тыс. в год в «Нэшвилл», чтобы взять Кубок Стэнли.

— НХЛ — непредсказуемая штука! Я в прошлом году разговаривал с агентом. Мне называли ряд клубов — не буду вам перечислять. Но из этих команд три не попали в плей-офф, хотя они за сезон до этого играли очень здорово. И всем казалось, они близки к цели, самой малости не хватает.

Тут никогда не угадаешь. А главное — ты должен приехать туда и проявить себя. Играть на своем уровне, чтобы команда в тебе была заинтересована, чтобы ты вошел в коллектив. Это ведь тоже непросто.

У любой команды в НХЛ есть возможность взять Кубок Стэнли. В прошлом году это доказал «Нэшвилл», который вышел в финал. Хотя стартовал с восьмого места на Западе. Кто в них верил вообще?

А когда мы с «Нью-Джерси» в 2012 году дошли до финала? Судя по регулярном чемпионату, нельзя было сказать, что у нас суперкоманда. Просто плей-офф сложился так, что мы забивали в решающие моменты. Где-то овертайм, где-то повезло.

«ЕСТЬ ЕЩЕ ПОРОХ…»

— Трудно ли приезжать в лигу, которая так омолодилась, где на бешенной скорости летает Коннор Макдэвид

— Если честно, я не совсем плотно следил за НХЛ. Но вижу, что в лигу пришло много новых молодых ребят. И это нормально. Обычный процесс! Мы же все не молодеем. Появляются новые амбициозные парни, которые хотят доказать себя, вытеснить ветеранов из состава, забрать место в большинстве, в первом-втором звене.

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Так всегда и бывает. Когда я играл в маске, то занимался тем же самым. Когда ты находишься на льду, то забываешь о каком-то уважении или стеснении. Ты должен прорубать себе путь-дорогу.

Да, есть скоростные ребята. Но посмотрим. У нас еще есть порох в пороховницах!

— Вас в НХЛ не подвергнут обструкции за то, что вы разорвали контракт с «Нью-Джерси»? Читаю экспертов — тот же Джереми Реник говорит, что скучал по Ковальчуку.

— Всегда же есть довольные и недовольные люди. Это нормально, и я на это не обращаю внимания. Очень часто через это проходил. Не знаю почему, но ко мне всегда сильное отношение. Или меня очень поддерживают, или не любят. Нет чего-то среднего. А может, это здорово, что нет равнодушных.

Моя задача — подготовиться к сезону как можно лучше. Быть в отличной форме. Приехать и подписать контракт там, где во мне заинтересованы.

— Теперь нужно менять летнюю подготовку? Сезон в НХЛ стартует позже.

— Обычно я приезжал на сборы в середине июля. Посмотрим, я еще не решил. Вначале думал, что буду готовиться в Майами, как обычно. Потом — надо приехать в Питер, потренироваться со СКА, подготовиться к сезону.

Но сейчас все эти перемены… Непонятно, что будет дальше.

«ЖЕНА ТРЕНИРУЕТСЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ Я»

— Кто больше работает на тренировках — Илья Ковальчук или Николь Ковальчук?

— Конечно, Николь Ковальчук! Она тренируется по два раза в день. А иногда — по три. В сумме по всем годам я пока больше. Но у Николь есть все для того, чтобы меня обогнать.

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— Жена вас удивила, когда решила стать фитнес-моделью? Как это получилось — вам за семейным ужином объявили?

— Нет, просто Николь начала ходить в зал. Поначалу для себя, потом втянулась. И поняла, что без этого не может.

Думаю, любая девушка и женщина хотят себя в чем-то реализовать. Вот ей стали интересны такие тренировки, что я только поддерживаю. Это и эстетически красиво, и физическая форма, и популяризация правильных вещей.

Сейчас Николь открывает свой сайт, где будут расписаны питание, занятия. Есть много молодых многодетных мам, которые могут смотреть, тренироваться, заниматься тем же самым. Ухаживать за своим телом. Уверен, это очень важно и интересно. Я поддерживаю жену полностью во всем.

— Узнаете от нее что-то новое по питанию, упражнениям?

— Николь много чего мне подсказывает летом. Раньше она сама что-то подсматривала, читала. А сейчас у нее все уже у голове, она знает до малейших подробностей, сколько ей нужно всякого-разного в граммах. Я стараюсь в межсезонье кушать правильно. Потому что тренируешься меньше, и надо держать себя в форме.

— Это подвиг для женщины, которая родила четверых детей — так себя преобразить в модель, которая побеждает на соревнованиях?

— Николь всегда была в очень хорошей форме. Это дорогого стоит. Огромная выдержка, терпение, трудолюбие. Кажется все очень простым, но в последние два с половиной года я вижу постоянно правильное питание, много тренировок. Но и воспитание детей, это ни в коем случае не уходит на второй план. И даже время на меня остается, — улыбается Илья.

«НЕ ОЧЕНЬ ВИЖУ СЕБЯ В ПОЛИТИКЕ»

— В конце карьеры Алексей Морозов , когда еще играл за «Ак Барс», получал юридическое образование. Теперь стал хоккейным чиновником. А вы учитесь чему-то новому?

— Сейчас меня тянет играть в хоккей. Только это. Нужно заниматься чем-то одним. Когда начинаешь думать о каком-то бизнесе, или еще что — это тебя отвлекает. Пока реализуешься в спорте, надо быть спортсменом.

Да, есть параллельные вещи, рекламные контракты, сьемка для проектов — это нормально. Но если глобально заниматься другим, к этому нужно подходить со всей серьезностью. И это занимает много времени.

Алексей решил для себя, что он будет хоккейным чиновником. У него это хорошо получается, он возродил «Крылья Советов», которые сейчас здорово играют в МХЛ.

— Вы участвовали в политических акциях. Вам интересно стать депутатом?

— Если честно, я не очень себя вижу в политике. А то, что я участвовал в политических вещах — это говорит только о том, что я поддерживаю того человека, за которого голосовал. Я высказываю свое мнение как гражданин России.

Вот и все. Но политика — это очень сложная вещь. Для этого надо закончить специальные учебные учреждения, чтобы досконально разбираться в этих вопросах. На это тоже нужно время, и пока я об этом не думал.

«ТАК ЗНАРОК СКАЗАТЬ НЕ МОГ»

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— О вас накопилось несколько слухов. Прокомментируйте их. Во-первых, год назад вы не вернулись в НХЛ, потому что все варианты зарубил генменеджер «Нью-Джерси» Рэй Широ, который держал на вас права.

— Нет, это неправда. Я не вернулся в НХЛ, потому что хотел сыграть на Олимпиаде. И когда я узнал, что ребята из НХЛ однозначно не поедут в Пхенчхан, то сразу же сказал руководству СКА, что хотел бы остаться еще на год. Хотел пробиться в сборную, поехать на Игры. Это была главная и единственная причина. А с НХЛ тогда были варианты. Но они отпали сразу.

— Второй слух — в декабре 2015 года сборная России проиграла Кубок Первого канала, и Олег Знарок в раздевалке обвинил в поражении вас и Радулова. С тех пор мы Александра в сборной не видели.

— Это полный бред. Такого не может быть. И не было. Что значит, виноваты Ковальчук и Радулов? Смешно думать, что так могли сказать. И вы знаете Олега Валерьевича. Он никогда в жизни кого-то одного не обвинит. Не скажет публично при всех. Это не в его характере.

Ну что значит, обиделся? На обиженных воду возят. И еще кое-что делают. А мы все — взрослые люди. Думаю, просто у Радула есть какая-то своя причина. Но то, что он общается с Олегом Знарком, это я знаю точно. У них нормальные рабочие отношения.

— Третий слух — весной 2016 года вас убрали из СКА, потому что вы в команде возмущались, что обменяли Антона Бурдасова . И попали под горячую руку, причем решение принимал не главный тренер Сергей Зубов

— Тему не хочу вообще обсуждать. Это было давно. А свое мнение я высказал — считаю, те люди, которые принимали решение в той форме, поступили не совсем правильно. К сожалению… Но что делать? Мы все допускаем ошибки. Слава богу, что справедливость восторжествовала.

«ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ — ЭТО ТРОЙНОЕ ЧУДО»

— Согласитесь, что финал с немцами в Пхенчхане — это чудо. То, как Гусев забил…

— Если рассмотреть момент, там двойное чудо. Или тройное.

Как там главный судья оказался перед воротами? Немецкий голкипер уже хотел выбить клюшкой шайбу. Но там был арбитр, и вратарь начал откатываться назад. Гусь же попал с неудобной в девятку.

Конечно, это что-то сверху. Но значит, мы что-то делали правильно на протяжении долгого времени. Просто так все это не бывает. Вознаграждается трудолюбие, стремление к победе. И это все было. Вся страна хотела это золото. И все мы сплотились вокруг той ситуации с флагом и гимном. Божья помощь. Поддержка тех, кто за нас молился. Вот и получилось победить.

Главное — ни игроки, ни тренерский штаб не опускали руки. Выпустили тех людей, кого посчитали нужным. Олег Валерьевич мог отправить на лед кого угодно, когда снял вратаря. Но отправил того же Гуся. А если нет, что было бы? Такой выбор тоже дорогого стоит.

— Как вы 15 апреля отметите свой день рождения?

— 35 лет — юбилей. Отметим хорошо. Будут друзья, родные, дети. Тем более это воскресенье. Соберемся где-нибудь, посидим, пообщаемся.

— Какой у вас был самый главный подарок на день рождения?

— Нет ничего ценнее тех дней, когда жена дарила мне детей. И очень важно, чтобы те люди, которых я хочу видеть, пришли и разделили этот день со мной вместе.

ПЕРЕМЕНЫ В СБОРНОЙ

Как же быстро все меняется! Еще вчера мы не знали ничего, что Олег Знарок покинет сборную России. Я даже задал вопрос в интервью. Илья ответил:

«Если честно, я не в курсе этой темы. У нас во вторник в СКА прошел командный ужин, без тренеров. Собирались сами, с женами и детьми. Я спрашивал у пацанов — все в недоумении. Никто ничего не знает!

Думаю, будет какая-то официальная версия, скоро мы все узнаем. Но как бы ни было, Олег Валерьевич — уважаемый тренер. Он сделал огромную, очень хорошую работу и для СКА, и для сборной.

Да что здесь говорить?! Но это его решение, и нужно принять его любым. Или Знарок остается, или решает, что ему надо поменять что-то в карьере».

«Что я об этом думаю? — сказал Ковальчук. –Вы сами видите, как все быстро меняется. От своих слов не отказываюсь — нужно уважать любое решение Олега Валерьевича. Мы с ним Олимпиаду выиграли. Он — тренер-чемпион!»