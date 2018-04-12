Бэйл испытывает сомнения по поводу своего будущего

Так, по сведениям источника, его замена во вчерашнем ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против туринского «Ювентуса», случившаяся по окончанию первого тайма, серьезно пошатнула веру валлийца в то, что он все еще может добиться успеха на «Сантьяго Бернабеу». Игрок, который до вчерашнего вечера заявлял о своей исключительной готовности продолжить выступления за «сливочных», уже начал задумываться о смене клубной прописки.