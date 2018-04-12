Ещё
Бэйл испытывает сомнения по поводу своего будущего
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бэйл испытывает сомнения по поводу своего будущего 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл испытывает сомнения по поводу своего будущего, информирует Cadena SER.
Так, по сведениям источника, его замена во вчерашнем ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против туринского «Ювентуса», случившаяся по окончанию первого тайма, серьезно пошатнула веру валлийца в то, что он все еще может добиться успеха на «Сантьяго Бернабеу». Игрок, который до вчерашнего вечера заявлял о своей исключительной готовности продолжить выступления за «сливочных», уже начал задумываться о смене клубной прописки.
Soccer News: последние новости
Кафельников анонсировал громкий трансфер с участием Головина Румменигге подтвердил скорое продление контракта с Роббеном и Рибери УЕФА опубликовала команду недели в Лиге Чемпионов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США23
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Николишин рассказал о причинах ухода Знарка
Британцев пугают российскими фанатками59
Знарок лишился поста14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение