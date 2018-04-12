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Андрей Николишин: Чемпионат мира станет для Воробьева фактически боевым крещением
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Андрей Николишин: Чемпионат мира станет для Воробьева фактически боевым крещением 

Советский спорт 1 час назад
— Не могу сказать, что назначение Воробьева меня удивило, все-таки он выигрывал Кубок Гагарина с «Металлургом» и работал в сборной вместе со Знарком. Тем более, федерацией и СКА руководят одни и те же люди, поэтому нет ничего удивительного, что в случае прихода Воробьева в питерский клуб, о чем сейчас все говорят, он возглавит и сборную и будет совмещать должности, как Знарок. Так у нас сейчас заведено.
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Думаю, опыта у Ильи достаточно. Чемпионат мира станет для него фактически боевым крещением. Если назначили Воробьева, значит, посчитали, что он наиболее подходящая кандидатура на сегодняшний день, — передает слова Колобкова RT.
Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Илья Воробьев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной России, Олег Знарок станет консультантом.
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