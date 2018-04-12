Десайи верит, что «Марсель» сможет пройти «Лейпциг»

Чемпион мира-1998 Марсель Десайи выразил уверенность, что «Марселю» по силам обыграть «Лейпциг» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и пробиться в полуфинал турнира. Первая встреча в Германии завершилась в пользу «Лейпцига» (1:0).

По словам Десайи, «Марселю» должен помочь переполненный «Велодром», который вмещает почти 70 тысяч зрителей.

— Я хочу верить в то, что «Марсель» сможет обыграть немцев и выйти в полуфинал, — приводит Le Figaro слова Десайи. — Даже несмотря на отсутствие многих ключевых игроков французов в первой игре, у команды были моменты. К сожалению, она не смогла их реализовать. Сегодня у «Марселя» нет выбора, им нужно идти вперед. Тем более «Велодром» будет переполнен, это придаст игрокам дополнительных сил.

Марсель — РБ Лейпциг