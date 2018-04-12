Ещё
Десайи верит, что «Марсель» сможет пройти «Лейпциг»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Десайи верит, что «Марсель» сможет пройти «Лейпциг» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Чемпион мира-1998 Марсель Десайи выразил уверенность, что «Марселю» по силам обыграть «Лейпциг» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и пробиться в полуфинал турнира. Первая встреча в Германии завершилась в пользу «Лейпцига» (1:0).
По словам Десайи, «Марселю» должен помочь переполненный «Велодром», который вмещает почти 70 тысяч зрителей.
— Я хочу верить в то, что «Марсель» сможет обыграть немцев и выйти в полуфинал, — приводит Le Figaro слова Десайи. — Даже несмотря на отсутствие многих ключевых игроков французов в первой игре, у команды были моменты. К сожалению, она не смогла их реализовать. Сегодня у «Марселя» нет выбора, им нужно идти вперед. Тем более «Велодром» будет переполнен, это придаст игрокам дополнительных сил.
Марсель — РБ Лейпциг
Спорт-Экспресс: последние новости
Лунев поработал в маршрутке в рамках благотворительной акции Знарок – без ЧМ-2018, атака на русский биатлон и позорище Буффона "Бавария" на год продлит контракт Роббена
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США23
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Николишин рассказал о причинах ухода Знарка
Британцев пугают российскими фанатками59
Знарок лишился поста14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение