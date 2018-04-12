Все это рок-н-ролл! Бал правят спорт, молодость и романтика

12 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла. История праздника берет начало 12 апреля 1954 года: в этот день Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, уже ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям. Это направление получило название рок-н-ролл.

Рок-н-ролл — музыка свободы, взорвавшая размеренные пятидесятые годы, ставшая сегодня классикой и не уступающая по популярности другим музыкальным поколениям, при этом имеющая невероятное количество поклонников.

Зажигательный ритм, сумасшедший драйв и танцующие пары, вытворяющие настоящие акробатические трюки, — это был вызов обществу и устоявшимся традициям. Рожденный из музыкальных пристрастий различных культурных пластов, ставший для многих образом жизни, рокн-ролл со скоростью звука распространился по всему земному шару.

Акробатический рок-н-ролл позволяет нам прикоснуться к этой культуре, почувствовать состояние полета и мечты. На момент признания акробатического рок-н-ролла видом спорта в СССР существовало лишь 30 клубов. Сегодня же спортивная семья насчитывает более 200 школ и клубов по всей России. А история у этого вида спорта заслуживает отдельного внимания! Уходя корнями в древние африканские ритмы, акробатический рок-н-ролл сформировался в 70-е годы XX века в Германии, а спустя десять лет появился в нашей стране — 2 июня 1986 года в Москве открылась первая в Советском Союзе секция, а 26 апреля 1991 года Госкомспорт СССР официально признал акробатический рок-н-ролл видом спорта.

Благодаря невероятному упорству и трудолюбию российских спортсменов им удалось в рекордно короткие сроки овладеть новым видом спорта, выйти на мировую спортивную арену, превзойти своих соперников и стать лидерами в рейтинге сильнейших. Это поистине уникальный вид спорта, соединяющий красоту танца и сложность акробатических элементов.

— На сегодняшний день мы активно развиваем не только профессиональный акробатический рок-н-ролл, но и массовый, — говорит президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова . — На протяжении трех лет функционирует проект «Корпоративные клубы», где свое мастерство повышают именно непрофессиональные спортсмены. Мы пришли к тридцати одному клубу, а ведь начинали с трех. Количество участников всероссийских соревнований, количество регионов, где развивается наш спорт, говорят о его популярности. Его нельзя не любить за позитив, зажигательность, возможность выразить себя в костюме, в танце. Мы уверенно движемся вперед.

Смело можно констатировать тот факт, что акробатический рок-н-ролл в России стал узнаваемым брендом со знаком качества. Перед мировым рок-н-ролльным сообществом в настоящее время стоит амбициозная задача — сделать данный вид спорта олимпийским. Основное требование для вхождения в олимпийскую программу — массовость. Невероятная энергетика и феноменальная техническая сложность в исполнении каждого элемента делают этот спорт фаворитом среди кандидатов в олимпийскую семью. Европа давно и надежно заражена вирусом акробатического рок-нролла — спортсмены из Франции, Германии, Швейцарии, Венгрии и России идут в авангарде этого быстроразвивающегося вида спорта, который охватывает все новые и новые территории.

Как отметила Надежда Ерастова, в 2016-м Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла разработала и приняла программу развития до 2020 года.

— Мы планируем и дальше развиваться, хотим сделать широкий шаг в регионы. Сорок три региона страны, в которых представлен наш вид спорта — это не предел. У нас есть амбициозные цели — перешагнуть отметку в 50 регионов. Мы планируем удерживать лидерство на мировой арене, — сказала Надежда Ерастова. — На сегодняшний день мы уже лидеры в ряде дисциплин и от своих позиций отступать не собираемся. По качеству проведения соревнований как российского, так и международного уровня нашей федерации равных нет.

По ее словам, важно показать, что танцевальный спорт в России активно развивается и продемонстрировать, что у нашей страны есть возможности и вся необходимая для проведения турниров мирового уровня инфраструктура.

Акробатический рок-нролл — это не только вид спорта, но еще и образ жизни. Какой бы ни была мода, романтика молодости всегда будет побуждать людей к проявлению своих чувств, к совершению безумных поступков. Когда два сердца бьются в унисон, музыкальный ритм лишь вторит им, дает возможность выплеснуть энергию в танце, а взаимное доверие позволяет превратить прыжок в красивый полет в небо.