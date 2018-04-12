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Хесе покинул расположение «Сток Сити» и не выходит на связь
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Хесе покинул расположение «Сток Сити» и не выходит на связь 

Советский спорт 1 час назад
Как сообщает The Telegraph, игрок не выходит на контакт с руководством уже несколько дней. Отмечается, что испанец получил разрешение на поездку в Лас-Пальмасе к сыну, который испытывает проблемы со здоровьем.
Бывший форвард "Реала" Хесе отказался помогать своему больному ребенку ради бриллиантов
Форвард должен был вернуться в расположение команды 11 апреля, однако этого не сделал, а также не оповестил клуб о причине своего отсутствия. О его местоположении пока неизвестно.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Хесе сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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