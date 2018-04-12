Хесе покинул расположение «Сток Сити» и не выходит на связь

Как сообщает The Telegraph, игрок не выходит на контакт с руководством уже несколько дней. Отмечается, что испанец получил разрешение на поездку в Лас-Пальмасе к сыну, который испытывает проблемы со здоровьем.

Бывший форвард "Реала" Хесе отказался помогать своему больному ребенку ради бриллиантов

Форвард должен был вернуться в расположение команды 11 апреля, однако этого не сделал, а также не оповестил клуб о причине своего отсутствия. О его местоположении пока неизвестно.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Хесе сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.