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Представители «Сток Сити» не могут найти форварда Хесе
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Представители «Сток Сити» не могут найти форварда Хесе 

SPORT24.ru 47 минут назад
Тренерский штаб и руководство «Сток Сити» не могут выйти на связь с нападающим команды Хесе, сообщает The Telegraph. Арендованный у «ПСЖ» испанец получил у клуба разрешение на посещение госпитализированного в Лас-Пальмасе сына.
Игрок не вернулся в расположение «гончаров» в минувшую среды, а его местонахождение сейчас неизвестно. Ожидается, что из-за совершенного поступка Хесе будет отстранен от работы с командой до конца сезона. Правда, пока тренер «Стока» Пол Ламберт не стал комментировать данную информацию.
В 13-ти матчах нынешнего розыгрыша АПЛ Хесе забил один мяч.
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