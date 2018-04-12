Представители «Сток Сити» не могут найти форварда Хесе 

Тренерский штаб и руководство «Сток Сити» не могут выйти на связь с нападающим команды Хесе, сообщает The Telegraph. Арендованный у «ПСЖ» испанец получил у клуба разрешение на посещение госпитализированного в Лас-Пальмасе сына.
Игрок не вернулся в расположение «гончаров» в минувшую среды, а его местонахождение сейчас неизвестно. Ожидается, что из-за совершенного поступка Хесе будет отстранен от работы с командой до конца сезона. Правда, пока тренер «Стока» Пол Ламберт не стал комментировать данную информацию.
В 13-ти матчах нынешнего розыгрыша АПЛ Хесе забил один мяч.