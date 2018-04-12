Защитник «Шальке» Настасич выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира

Защитник «Шальке-04» и сборной Сербии Матия Настасич не поможет клубу из Гельзенкирхена в текущем сезоне из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба «кобальтовых».

Настасич получил разрыв крестообразной связки правого колена в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом» (2:3).

В сообщении пресс-службы «Шальке» говорится о том, что пока неизвестно, сможет ли Настасич выступить на чемпионате мира-2018, где сборная Сербии сыграет в группе Е вместе с национальными командами Бразилии, Коста-Рики и Швейцарии.