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Защитник «Шальке» Настасич выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира
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Защитник «Шальке» Настасич выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Шальке-04» и сборной Сербии Матия Настасич не поможет клубу из Гельзенкирхена в текущем сезоне из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба «кобальтовых».
Настасич получил разрыв крестообразной связки правого колена в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом» (2:3).
В сообщении пресс-службы «Шальке» говорится о том, что пока неизвестно, сможет ли Настасич выступить на чемпионате мира-2018, где сборная Сербии сыграет в группе Е вместе с национальными командами Бразилии, Коста-Рики и Швейцарии.
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