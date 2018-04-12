В центре Калининграда появилось изображение Льва Яшина

Граффити с известным футболистом украшает трансформаторную будку на Ленинском проспекте. Это работа заняла у калининградского граффитиста Кирилла Гейнца два дня. Молодой человек потратил более двухсот банок краски. Это уже третья трансформаторная будка, которую он разрисовал к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Впереди ещё 10. Художник признается, что сегодня работу немного осложнил ветер, но это не повлияло на качество граффити.

Кирилл Гейнц, граффитист: