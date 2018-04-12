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В центре Калининграда появилось изображение Льва Яшина
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В центре Калининграда появилось изображение Льва Яшина 

Вести Калининград 46 минут назад
Фото: Вести Калининград
Граффити с известным футболистом украшает трансформаторную будку на Ленинском проспекте. Это работа заняла у калининградского граффитиста Кирилла Гейнца два дня. Молодой человек потратил более двухсот банок краски. Это уже третья трансформаторная будка, которую он разрисовал к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Впереди ещё 10. Художник признается, что сегодня работу немного осложнил ветер, но это не повлияло на качество граффити.
Кирилл Гейнц, граффитист:
Лев Яшин является довольно знаменитым футболистом Советского союза, так скажем. Поэтому очень хотелось бы его запечатлеть и тем самым показать, что в российском футболе тоже есть звёзды мирового уровня.
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