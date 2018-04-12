Фонсека: «Шахтёр» должен был проходить команду, которая громит «Барселону» и «Челси»

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека считает, что его команда заслуживала играть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Камбэк «Ромы» только подтверждает, что мы играли с великой командой — римляне выиграли 3:0 у «Барсы», 3:0 у «Челси». Считаю, что мы вылетели не совсем честно, но играли против невероятной команды. Очень многие отзывались о «Роме» плохо. Говорили, что она слабая. Говорили, что мы слабые. Сейчас это уже не важно. Вы все видели сами", — сказал Фонсека на сегодняшней открытой тренировке.

"Однако, если бы в футболе была честность, то «Шахтёр» прошел бы команду, которая громит «Барселону» и «Челси». Просто посмотрите статистику и цифры. Мы были очень близки к проходу. Цифры говорят сами за себя".

"Шахтёр" вылетел из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Ромой» из-за правила выездного гола (2:2). После прохода «горняков» итальянцы также по правилу выездного гола прошла «Барселону» (4:4).