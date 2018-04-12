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Коутиньо все еще может выиграть триплет
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Коутиньо все еще может выиграть триплет 

Soccer News 41 минуту назад
Фото: Soccer News
Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо все еще может выиграть триплет в текущем сезоне.
Для этого бразильцу необходимо вместе со своей командой официально оформить победу в Ла Лиге и обыграть в финале кубка Испании «Севилью». Третий же трофей 25-летнему хавбеку может принести «Ливерпуль», вышедший в полуфинал Лиги Чемпионов, так как согласно регламенту самого престижного клубного европейского турнира, обладателями «ушастого» трофея становятся все игроки, игравшие за команду-победителя.
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