Коутиньо все еще может выиграть триплет

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо все еще может выиграть триплет в текущем сезоне.

Для этого бразильцу необходимо вместе со своей командой официально оформить победу в Ла Лиге и обыграть в финале кубка Испании «Севилью». Третий же трофей 25-летнему хавбеку может принести «Ливерпуль», вышедший в полуфинал Лиги Чемпионов, так как согласно регламенту самого престижного клубного европейского турнира, обладателями «ушастого» трофея становятся все игроки, игравшие за команду-победителя.