Кто бы мог подумать? За что фанаты осудили Викторию Бэкхем?

Вчера Виктория Бекхэм (43) поделилась видео со своей дочкой Харпер (6) верхом на коне. И все бы ничего, но на на крупе лошади отчетливо виден символ короны.

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На Викторию сразу обрушились в социальных сетях борцы за права животных: «Бедное животное, вы отвратительные люди! Это позор!»; «Это что было сделано раскаленным утюгом? Какой ужас! Вы понимаете, какую боль причинили животному?».

Другие же осудили Викторию за отсутсвие вкуса: «Что? Корона? Глупые богатые люди, у вас совсем нет вкуса!». Ждем официальных заявлений от звездного семейства.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kto-by-mog-podumat-za-chto-fanaty-osudili-viktoriyu-bekhem/