Российские хоккеисты подозреваются в употреблении мельдония

Допинг-пробы семи российских хоккеистов молодежного клуба «Россошь» дали положительные пробы на мельдоний. Сообщается, что на данный момент спортсмены отстранены от тренировок и дальнейшего участия в соревнованиях.