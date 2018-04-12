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Российские хоккеисты подозреваются в употреблении мельдония
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Российские хоккеисты подозреваются в употреблении мельдония 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
Допинг-пробы семи российских хоккеистов молодежного клуба «Россошь» дали положительные пробы на мельдоний. Сообщается, что на данный момент спортсмены отстранены от тренировок и дальнейшего участия в соревнованиях.
Если повторные пробы также дадут положительные результаты, то юных хоккеистов ждет дисквалификация по установленным антидопинговым правилам Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, наказания могут также коснуться врачей и руководителей клуба — к ним могут быть применены санкции Федерации хоккея России.
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