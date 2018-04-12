Ещё
Де Шильо пропустит встречу с «Сампдорией»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Де Шильо пропустит встречу с «Сампдорией» 

SPORT24.ru 32 минуты назад
Защитник туринского «Ювентуса» Маттия де Шильо получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского ”Реала” (3:1). Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба.
На 17-й минуте встречи итальянец был заменен на швейцарца Штефана Лихштайнера. У де Шильо диагностированы проблемы с левой ступней. В ближайшие дни футболисту предстоит пройти ряд обследований.
Ожидается, что де Шильо пропустит матч ближайшего тура чемпионата Италии против «Сампдории». Встреча состоится в воскресенье.
SPORT24.ru: последние новости
Ковальчук: «Хочу попытаться взять Кубок Стэнли» Магомед Даудов: «Чеченская Республика готова к приему сборной Египта на ЧМ-2018» Россия дала взятку Союзу биатлонистов, Устюгов принимал допинг. Новый компромат Родченкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США21
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Николишин рассказал о причинах ухода Знарка
Британцев пугают российскими фанатками59
Знарок лишился поста14
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение