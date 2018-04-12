Де Шильо пропустит встречу с «Сампдорией»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттия де Шильо получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского ”Реала” (3:1). Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба.

На 17-й минуте встречи итальянец был заменен на швейцарца Штефана Лихштайнера. У де Шильо диагностированы проблемы с левой ступней. В ближайшие дни футболисту предстоит пройти ряд обследований.

Ожидается, что де Шильо пропустит матч ближайшего тура чемпионата Италии против «Сампдории». Встреча состоится в воскресенье.