Фердинанд хотел бы, чтобы «МЮ» купил Бэйла 

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказал мнение, что клуб должен купить нападающего "Реала" Гарета Бэйла. По словам Фердинанда, талант 28-летнего валлийца не вызывает сомнения, несмотря на неудачный сезон.
— Я хотел бы, чтобы «Манчестер Юнайтед» совершил этот трансфер, — сказал Фердинанд в эфире телеканала BT Sport. — Если Гарета можно будет приобрести по приемлемой цене, то это нужно сделать, нет никаких сомнений в его таланте. Этот сезон получился для него неудачным, болельщики «Реала» постоянно недовольны им. Но при этом Бэйл забил 16 голов.
Ранее представитель Бэйла опроверг слухи, что игрок покинет «Реал» в летнее трансферное окно. Однако, по сообщениям СМИ, мадридцы готовы расстаться с Бэйлом за 100 миллионов евро.