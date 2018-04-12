Фердинанд хотел бы, чтобы «МЮ» купил Бэйла

— Я хотел бы, чтобы «Манчестер Юнайтед» совершил этот трансфер, — сказал Фердинанд в эфире телеканала BT Sport. — Если Гарета можно будет приобрести по приемлемой цене, то это нужно сделать, нет никаких сомнений в его таланте. Этот сезон получился для него неудачным, болельщики «Реала» постоянно недовольны им. Но при этом Бэйл забил 16 голов.

Ранее представитель Бэйла опроверг слухи, что игрок покинет «Реал» в летнее трансферное окно. Однако, по сообщениям СМИ, мадридцы готовы расстаться с Бэйлом за 100 миллионов евро. ​