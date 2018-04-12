«Олимпиец» растит чемпионов для игры в большой теннис

В 1998 году в Москве состоялись первые Всемирные Юношеские Игры. Эти международные соревнования юных спортсменов проходили под патронажем Международного олимпийского комитета. Московские игры оставили городу внушительное спортивное наследие.

Основная цель Игр — вовлечение в олимпийское движение спортивной молодежи, ее подготовка к сложным психологическим условиям международных стартов и соревнований, отбор юных талантов к участию в будущих Олимпийских играх. Но кроме того, у подобных проектов есть еще одна важнейшая составляющая — это обновление спортивной инфраструктуры города. Одним из построенных спортивных объектов ко Всемирным Юношеским Играм в 1998 году стал теннисный комплекс, который впоследствии был преобразован в спортивную школу олимпийского резерва по теннису ≪Олимпиец≫.

На сегодня спортивную подготовку теннисистов в ≪Олимпийце≫ проводят 15 тренеров, из них два тренера имеют почетное спортивное звание ≪Заслуженный тренер России≫. Менее чем за 20 лет существования теннисная школа ≪Олимпиец≫ подготовила для сборной России спортсменов, которые выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты и первенства мира, медали чемпионата Европы и многочисленные престижные международные турниры. Школу ≪Олимпиец≫ сегодня представляют олимпийская чемпионка Екатерина Макарова , победительница двух турниров ≪Большого шлема≫ Светлана Кузнецова , победительница юниорского Уимблдона Софья Жук и многие другие известные теннисисты.

На днях в Москве проходил матч Кубка Дэвиса, в котором сошлись сборные России и Австрии. Ежегодное выступление в Москве сильнейших теннисистов мира, высокие результаты россиян на международной арене привели к тому, что сегодня в столице теннис стал одним из самых востребованных видов спорта. Многие родители ведут своих детей в теннисные школы, имея перед глазами пример успешной карьеры соотечественников.

Сегодня в системе Департамента спорта и туризма города Москвы функционируют пять учреждений, в которых открыты отделения тенниса, в которых занимаются 1125 человек. Более 800 человек из них находятся на этапе начальной подготовки и этапе спортивной специализации. На этапе высшего спортивного мастерства тренируются 25 человек. Подавляющее большинство (738 занимающихся) находятся в возрасте от 6 до 15 лет. Спортивные разряды имеют 585 человек (2 заслуженных мастера спорта, 3 мастера спорта международного класса, 25 мастеров спорта). Работу с занимающимися проводят 39 тренеров, 6 из которых имеют высшую квалификационную категорию и 7 носят почетное звание ≪Заслуженный тренер России≫.

В одной только спортивной школе олимпийского резерва по теннису ≪Олимпиец≫ в данный момент на бюджетной основе занимаются 210 человек. Главными задачами школы являются спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд Москвы и России. Со своими обязанностями тренерский состав школы справляется, чему свидетельством являются 17 мастеров спорта и 11 кандидатов в мастера спорта, которые готовятся к выступлениям на базе ≪Олимпийца≫.

Воспитание в ≪Олимпийце≫ спортсменов высокого класса стало возможно в 2006 году, когда учреждение было преобразовано в экспериментальную школу высшего спортивного мастерства. Именно в том году в ≪Олимпийце≫ оказалась самая титулованная его представительница на данный момент — Екатерина Макарова. Екатерина родилась в Москве в обычной неспортивной семье, но родители решили отдать дочь в школу тенниса в шестилетнем возрасте.

— Я рисовала, шила и с помощью разных геометрических фигур придумывала платья. Было реально очень интересно! — вспоминает Екатерина Макарова, которая затем все-таки сделала свой выбор в пользу тенниса.

Главная победа в карьере Екатерины пришла к ней в 2016 году на Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро, где Екатерина Макарова в паре с Еленой Весниной выиграли парный турнир и стали олимпийскими чемпионками.

— Мы очень хотели выиграть эту золотую медаль, — говорит Макарова об олимпийской победе. — Еще маленькими мечтали. Мы выигрывали ≪Большой шлем≫, но победа на Играх —это настоящее чудо. Я смотрела, как Кафельников играл в Сиднее. Видела, как девочки выигрывали на других Олимпиадах. Мы через многое прошли, через травмы и боль, поэтому вдвойне приятно стоять на высшей ступени олимпийского пьедестала.

СПРАВКА

В системе учреждений спортивной направленности Москомспорта функционируют пять учреждений, в которых открыты отделения тенниса: ГБУч«Спортивная школа олимпийского резерва № 24» Москомспорта; ГБУ «Спортивная школа по теннису „Олимпиец“ Москомспорта; ГБУ „ФСО „Юность Москвы“ Москомспорта; ГБУ „МГФСО“ Москомспорта; ГБПОУ „МССУОР № 3“ Москомспорта. Cпортивную подготовку по теннису в указанных учреждениях осуществляют 1125 человек, из них: 875 человек на бюджетной основе, 468 человек на этапе начальной подготовки, 356 человек на тренировочном этапе, 26 человек на этапе совершенствования спортивного мастерства, 25 человек на этапе высшего спортивного мастерства, 250 человек в платных группах.