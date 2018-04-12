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Легкоатлеты Лысенко и Сидорова выступят на этапах Бриллиантовой лиги в Юджине и Осло
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Легкоатлеты Лысенко и Сидорова выступят на этапах Бриллиантовой лиги в Юджине и Осло 

RT на русском 1 час назад
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко и Анжелика Сидорова, специализирующаяся на прыжках с шестом, начнут выступление в Бриллиантовой лиге на этапах в американском Юджине и норвежском Осло.
«Лысенко и Сидорова начнут выступление в Бриллиантовой лиге в Юджине, далее — в Осло», — приводит РИА Новости слова менеджера спортсменов Павла Воронкова.
Этап в Юджине пройдёт 26 мая, а соревнования в Осло — 7 июня.
Ранее украинская прыгунья в высоту рассказала, какой размер груди должен быть у представительниц её вида спорта.
RT на русском: последние новости
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