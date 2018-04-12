Легкоатлеты Лысенко и Сидорова выступят на этапах Бриллиантовой лиги в Юджине и Осло

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко Анжелика Сидорова , специализирующаяся на прыжках с шестом, начнут выступление в Бриллиантовой лиге на этапах в американском Юджине и норвежском Осло. «Лысенко и Сидорова начнут выступление в Бриллиантовой лиге в Юджине, далее — в Осло», — приводит РИА Новости слова менеджера спортсменов Павла Воронкова Этап в Юджине пройдёт 26 мая, а соревнования в Осло — 7 июня. Ранее украинская прыгунья в высоту рассказала, какой размер груди должен быть у представительниц её вида спорта.