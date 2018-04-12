Экс-вратарь «Ювентуса»: «На месте Буффона ударил бы Оливера в лицо»‍

Бывший вратарь «Ювентуса» Стефано Таккони признался, что на месте голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона , который был удален в компенсированное время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» за несогласие с решением арбитра Майкла Оливера назначить пенальти в ворота «бьянконери», ударил бы судью по лицу. Нападающий «Реала» Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый удар, который вывел мадридский клуб в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение со счетом 1:3, ведь в первом матче «сливочные» одержали победу со счетом 3:0.

«Зная, что я собираюсь завершать карьеру, ударил бы Оливера в лицо на месте Буффона. Это стало бы прекрасным завершением чудесной карьеры. Нельзя назначать такой пенальти на 95-й минуте игры. Психологически все напряжены, нельзя ставить такой пенальти», — сказал Таккони в интервью RMC Sport.