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Чантурия успешно прооперирован в Германии
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Чантурия успешно прооперирован в Германии 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
Как информирует официальный сайт клуба, 25-летний хавбек сегодня перенес операцию под руководством известного врача Юргена Айнхорна. Операция состоялась в одной из клиник около Мюнхена.
По прогнозам врачей, на реабилитацию и восстановление у футболиста уйдет около полугода.
Напомним, что Чантурия повредил крестообразную связку коленного сустава в матче 24-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:1). В этом сезоне он провел 18 матчей в РФПЛ и забил три мяча.
Полузащитник #ФКУрал Георгий Чантурия успешно прооперирован в Германии. Подробности на сайте 👉https://t.co/N1RXCiKy1Q pic.twitter.com/qUV7lTuk2F
ФК Урал (@FCURAL) 12 апреля 2018 г.
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