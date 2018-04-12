Сергей Тараканов: «После перехода в ЦСКА Кондрашин несколько лет со мной не разговаривал»

Олимпийский чемпион, председатель Совета ветеранов ЦСКА Сергей Тараканов в интервью «СЭ» отметил, что ушел из армейского клуба из-за плохих взаимоотношений с Владимиром Кондрашиным . Тараканов также добавил, что после перехода Кондрашин несколько лет со ним не разговаривал.

— Что стало последней каплей — и вы перебрались из Ленинграда в ЦСКА?

— Нарушилось взаимопонимание с Кондрашиным. Слушать бесконечное: «гниль», «баран», «чурбан»… Кто-то не обратит внимания — а меня оскорбляло. Плюс еще один тонкий момент.

— Какой?

— Я начал ездить со сборной по всяким турне. Несколько раз повторялось — играю за сборную, все нормально. Возвращаюсь в Ленинград — и не здоров! То последствия травмы какой-нибудь, то удалили зуб, и началось воспаление, режут десну, температура под сорок. Понятно, пропускаю матчи.

— Что такого?

— Но за сборную-то выхожу! А вокруг Кондрашина крутились ваши коллеги. Без конца его подзуживали: «За Гомельского-то он играет, за вас — нет». Я же к баскетболу никогда не относился рационально. Не был «сачком». Хотел играть — но не мог! Когда такие версии мелькали в газетах, на ленинградском телевидении, страшно обижался. Но менять клуб даже мысли не было, клянусь вам! Однажды на тренировке ко мне подошел Александр Белов : «Ты что, в ЦСКА уходишь?»

— Как интересно.

— Меня просто начали подталкивать туда! После перехода Кондрашин несколько лет со мной не разговаривал.

— Вы здоровались — он не отвечал?

— Да. Шел мимо, не реагировал. Ну, шел и шел. Я не расстраивался. ( Юрий ГОЛЫШАК , Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Тараканова — скоро в «СЭ»