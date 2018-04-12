Диего Симеоне: Никто не должен удивляться победе «Ромы» над «Барселоной»

— Я считаю, что никто в мире не должен удивляться результату «Ромы».

Шокировать или даже удивить это может только тех, кто сам не причастен к футбольному бизнесу. А мы, профессионалы, знаем, что такие вещи возможны.

Это спорт, порой что-то идет хорошо, порой — не очень. На вылет из соревнования могут повлиять незначительные детали, особенно если вам противостоят отличные команды на стадии четвертьфинала или полуфинала, — цитирует Симеоне Football Italia.