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Евгений Зимин: Определение «подустал» к Знарку не подходит
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Евгений Зимин: Определение «подустал» к Знарку не подходит 

Советский спорт 1 час назад
— Отставка без объяснения причин. Если говорить по-человечески, по тому, чего добился в этом году Знарок, выиграв Олимпийские игры, это совершенно несправедливая отставка. Дело в том, что Знарок выиграл Олимпиаду — помните, сколько лет этого не происходило? Это огромная заслуга, учитывая, сколько всего происходило вокруг Олимпийских игр, включая политические разборки. Выиграть такой турнир сверхпочетно, понимаете?
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Третьяк сказал, что Знарок подустал психологически (смеется). Я сам тренировал Знарка в сборной, в юниорской. И насчет здоровья Знарка могу вам сказать, что крепче если есть мужчины, чем Знарок, то дай бог им здоровья. Определение «подустал» к Знарку не подходит. Я очень люблю Владика (Третьяка), но он ли не устал, такая машина? То есть Владик Третьяк не устал, а Знарок устал? Знарок не слабее Третьяка, что касается физических сил. А в психологическом плане Знарок — это железный человек, — передает слова Зимина РИА «Новости».
Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Илья Воробьев назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной России, Олег Знарок станет консультантом.
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