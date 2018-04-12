Евгений Зимин: Определение «подустал» к Знарку не подходит

— Отставка без объяснения причин. Если говорить по-человечески, по тому, чего добился в этом году Знарок, выиграв Олимпийские игры, это совершенно несправедливая отставка. Дело в том, что Знарок выиграл Олимпиаду — помните, сколько лет этого не происходило? Это огромная заслуга, учитывая, сколько всего происходило вокруг Олимпийских игр, включая политические разборки. Выиграть такой турнир сверхпочетно, понимаете?

РИА «Новости». Третьяк сказал, что Знарок подустал психологически (смеется). Я сам тренировал Знарка в сборной, в юниорской. И насчет здоровья Знарка могу вам сказать, что крепче если есть мужчины, чем Знарок, то дай бог им здоровья. Определение «подустал» к Знарку не подходит. Я очень люблю Владика (Третьяка), но он ли не устал, такая машина? То есть Владик Третьяк не устал, а Знарок устал? Знарок не слабее Третьяка, что касается физических сил. А в психологическом плане Знарок — это железный человек, — передает слова Зимина