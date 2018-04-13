Илья Ковальчук: Деньги для меня никогда не были и не будут в приоритете — я так воспитан своими родителями

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА, олимпийский чемпион Илья Ковальчук , недавно объявивший о возвращении в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), заявил, что деньги для него никогда не были и не будут в приоритете.

— Вы отказались от 100 миллионов долларов в «Нью-Джерси», и генменеджер Лу Ламорелло воскликнул: «Ты что, сумасшедший?!» Как бы спросить… За эти пять лет в России вы…

— Ста миллионов не заработал. Ну о чем вы говорите? И ни о чем не жалею. Все деньги заработать нельзя. Но я счастлив, что занимаюсь любимым делом, — сказал 34-летний хоккеист. — Да еще за это мне очень достойно платят. Для меня деньги вообще никогда не были на первом месте. Я к ним отношусь очень легко и спокойно. Те люди, которые меня знают, об этом в курсе. А те, кто говорят со стороны — они просто гадают на кофейной гуще. Деньги для меня никогда не были и не будут в приоритете. Я так воспитан своим отцом, своими родителями. И когда расторгал контракт с «Девилз», даже не думал о том, сколько заработаю в России, и что произойдет.

Ведь возникали разные ситуации. Например, меня отстранили из состава СКА. Но потом я обратно вернулся, мы выиграли Олимпиаду, еще один Кубок Гагарина. Многие проходят через черные полосы. Ты как в новую семью приезжаешь. Бывает, с женой ссоришься. Иногда до разводов доходит. То же самое — в любой спортивной команде.

— Одной из причин, почему вы отказались от сделки с «Нью-Джерси», стала политика профсоюза игроков НХЛ. Хоккеисты пошли на невыгодную сделку с лигой. Сейчас ситуация изменилась?

— Там ничего не изменилось. И как понимаю, остались два сезона до локаута. Только потом возможны перемены. Но сейчас это не имеет никакого значения. Тогда я думал так, вернулся назад. Сейчас повзрослел, у меня уже другие интересы. Я хочу попытаться взять Кубок Стэнли. Не так много лет осталось, когда ты в полном здравии и можешь играть в полную силу.

— Кстати, во время локаута вы в СКА и вернетесь. Вот почему «до свиданья», а не прощай. А скажите, разумно ли ехать на чемпионат мира без контракта?

— Я ездил много раз на первенство мира без контракта. И в 2010 году, и до этого. Неважно. Если ты будешь думать о том, как не получить травму, ты ее обязательно получишь. Когда выходишь на лед, эти мысли нужно отбрасывать! Тем более есть страховка от федерации. Так что об этом я не переживаю. Важнее, чтобы тренерский штаб и руководство сборной определились, кого они берут. Кто нужен, а кто — нет.