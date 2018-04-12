Ещё
Защитник запустил мяч за шиворот своему вратарю и лишил команду трофея
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник запустил мяч за шиворот своему вратарю и лишил команду трофея 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Аргентинский защитник футбольного клуба «Толука» Сантьяго Гарсия перебросил собственного вратаря на последних минутах финала Кубка Мексики против клуба «Некакса». Видео автогола опубликовано на Youtube-канале Resumen Mx.
Матч прошел в ночьна 12 апреля. На 87-й минуте встречи при счете 0:0 Гарсия попытался перехватить верховую передачу в свою штрафную и срезал мяч в собственные ворота. После ошибки 29-летнего аргентинца футболисты «Толуки» не сумели отыграться. Два игрока получили прямые красные карточки в добавленное арбитром время. Одним из удалившихся футболистов стал Пабло Барриентос, известный по своим выступлениям в России. Аргентинский полузащитник провел 3 сезона в ныне расформированном клубе Российской футбольной премьер-лиги «Москва».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США41
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Сборная РФ установила новый антирекорд247
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение