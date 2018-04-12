Защитник запустил мяч за шиворот своему вратарю и лишил команду трофея

Аргентинский защитник футбольного клуба «Толука» Сантьяго Гарсия перебросил собственного вратаря на последних минутах финала Кубка Мексики против клуба «Некакса». Видео автогола опубликовано на Youtube-канале Resumen Mx.

Матч прошел в ночьна 12 апреля. На 87-й минуте встречи при счете 0:0 Гарсия попытался перехватить верховую передачу в свою штрафную и срезал мяч в собственные ворота. После ошибки 29-летнего аргентинца футболисты «Толуки» не сумели отыграться. Два игрока получили прямые красные карточки в добавленное арбитром время. Одним из удалившихся футболистов стал Пабло Барриентос, известный по своим выступлениям в России. Аргентинский полузащитник провел 3 сезона в ныне расформированном клубе Российской футбольной премьер-лиги «Москва».