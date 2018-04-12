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В «Чикаго Буллз» заявили, что Хойберг останется главным тренером клуба
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В «Чикаго Буллз» заявили, что Хойберг останется главным тренером клуба 

SPORT24.ru 1 час назад
Вице-президент «Чикаго Буллз» по баскетбольным операциям Джон Паксон заверил общественность в том, что главный тренер команды Фред Хойберг продолжит работать на этой должности и в следующем сезоне.
«Фред вернется, это точно. Эта группа игроков подходила под его стиль. Только исходя из своих наблюдений за тренировками и играми, могу сказать, что ощущался высокий уровень комфорта в команде», — цитирует Паксона Sportando.
«Чикаго» завершил регулярный чемпионат с 27 победами и 55 поражениями — 6-й худший показатель в лиге.
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