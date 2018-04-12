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Кто быстрее всех плавает и болтает. О чем писала «Вечерка» много лет назад
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Кто быстрее всех плавает и болтает. О чем писала «Вечерка» много лет назад 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
80 лет назад, 13 апреля 1938 года, «Вечерка» написала о двух соревнованиях. И оба сегодня выглядят экзотично. Радиоспорт, конечно, существует и сейчас, но о таком массовом увлечении, как в 1930-е годы, и речи быть не может. А в заметке про пловцов обращает на себя внимание строчка про плавание с гранатой. Был такой норматив ГТО, введенный в ожидании неминуемой войны: надо было плыть, держа в руке над водой игрушечную лимонку.
На короткой волне
«Закончился традиционный тест-соревнование радиолюбителей-коротковолновиков. Лучших результатов добилась группа
Московского института инженеров связи. Им удалось провести 495 разговоров. Блестящих результатов добился коротковолновик тов. Ноев, проведя за время теста 410 разговоров. Особенно оживленно проходил заключительный тур, в котором приняло участие свыше 40 радиостанций — 17 московских, 7 ленинградских и радиостанции Харькова, Горького (Нижнего Новгорода. — «ВМ»), Воронежа, Куйбышева (Самары. — «ВМ»), Сум и других городов. В третьем туре больше 10 радиостанций работало дуплексом (одновременный разговор двух станций), что является наивысшим достижением…»
Держи гранату сухой
«Лучшие пловцы страны съехались в Москву на всесоюзный матч. В бассейне Сталинского (ныне Первомайского. — «ВМ») района два дня соревнуются мастера Москвы и Ленинграда, Киева и Минска, Харькова и Тбилиси.
Исключительного успеха добилась 15-летняя московская школьница Юлия Кочеткова. Выступая в группе девочек среднего возраста, она установила вчера новый абсолютный рекорд СССР для женщин. Кочеткова проплыла 200 метров на спине за 2 минуты 52,5 секунды, улучшив на две секунды прежний рекорд Клавдии Алешиной.
Накануне Юлия Кочеткова добилась отличного результата в заплыве на 100 метров на спине — 1 минута 20 с половиной секунд. Это достижение является новым рекордом страны по группе девушек.
Харламова (ЦДКА) проплыла 50 метров с гранатой за 40 секунд, что также является новым всесоюзным рекордом. Успешно выступают москвичи Бойченко, Ушаков и др. В соревнованиях по прыжкам в воду впереди всех чемпион СССР Жигалов».
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