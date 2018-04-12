Почеттино: «Алдервейрелд сыграет в этом сезоне»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил, что рассчитывает на защитника Тоби Алдервейрелда.

— Тоби по-прежнему является нашим футболистом, у него двухлетний контракт с «Тоттенхэмом», — приводит слова аргентинского специалиста Goal. — Я уверен, что он сыграет до конца сезона. Алдервейрелд отлично тренируется, и ему нужно просто дождаться своего шанса. Наша команда не проигрывает уже в 14 турах, сейчас не время говорить о футболисте, который пропустил много времени из-за травмы.