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Почеттино: «Алдервейрелд сыграет в этом сезоне»
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Почеттино: «Алдервейрелд сыграет в этом сезоне» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил, что рассчитывает на защитника Тоби Алдервейрелда.
— Тоби по-прежнему является нашим футболистом, у него двухлетний контракт с «Тоттенхэмом», — приводит слова аргентинского специалиста Goal. — Я уверен, что он сыграет до конца сезона. Алдервейрелд отлично тренируется, и ему нужно просто дождаться своего шанса. Наша команда не проигрывает уже в 14 турах, сейчас не время говорить о футболисте, который пропустил много времени из-за травмы.
Алдервейрелд не выходил на поле с октября из-за травмы подколенного сухожилия. После возвращения в строй этой весной, он еще ни разу не попадал в заявку «шпор» на официальные матчи. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «ПСЖ», ”Манчестер Юнайтед” и «Манчестер Сити».
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