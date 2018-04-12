Ещё
Агент: «В мире есть три суперзвезды, которые не могут играть в одной команде»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агент: «В мире есть три суперзвезды, которые не могут играть в одной команде» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный футбольный агент Пини Захави объяснил мотивы ухода бразильского форварда Неймара из каталонской «Барселоны» в ПСЖ.
"Неймар сделал то, что должен был сделать по важной причине. В мире есть три суперзвезды: Месси, Роналду и он. Они не могут играть в одном клубе. На «Камп Ноу» бразилец оставался вторым после Лео. Из-за прав на исполнение штрафных ударов, пенальти, и всего остального…
Он приехал в Испанию молодым футболистом. Он вырос, добился значительного прогресса. Теперь он — топ-игрок. Ему 26 лет, и за его спиной есть уже восемь или девять сезонов, проведенных на высоком уровне. Ему нужна была свобода. У ПСЖ были большие амбиции. Перед приходом Неймара никто не хотел смотреть Лигу 1, за исключением самих французов. Ней изменил это", — цитирует агента FootMercato.
Soccer News: последние новости
На Бензема появился очередной претендент В 2016-м году жена арбитра матча "Реал" - "Ювентус" опубликовала фото с "Сантьяго Бернабеу" с подписью "Люблю Мадрид" Хавбек "Челси" может перейти в "Монако"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США41
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Сборная РФ установила новый антирекорд247
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение