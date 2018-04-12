Агент: «В мире есть три суперзвезды, которые не могут играть в одной команде»

Известный футбольный агент Пини Захави объяснил мотивы ухода бразильского форварда Неймара из каталонской «Барселоны» в ПСЖ.

"Неймар сделал то, что должен был сделать по важной причине. В мире есть три суперзвезды: Месси, Роналду и он. Они не могут играть в одном клубе. На «Камп Ноу» бразилец оставался вторым после Лео. Из-за прав на исполнение штрафных ударов, пенальти, и всего остального…

Он приехал в Испанию молодым футболистом. Он вырос, добился значительного прогресса. Теперь он — топ-игрок. Ему 26 лет, и за его спиной есть уже восемь или девять сезонов, проведенных на высоком уровне. Ему нужна была свобода. У ПСЖ были большие амбиции. Перед приходом Неймара никто не хотел смотреть Лигу 1, за исключением самих французов. Ней изменил это", — цитирует агента FootMercato.