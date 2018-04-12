Подмосковные шпажистки стали первыми на чемпионате России по фехтованию

В Смоленске на чемпионате России по фехтованию золотые медали завоевали в командных соревнованиях подмосковные спортсменки, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Воспитанницы химкинской СШОР №2 Татьяна Андрюшина и Кристина Ясинская в составе сборной Московской области впервые в истории чемпионата России выиграли золотые медали в командных соревнованиях», — говорится в сообщении.

В финале соревнований подмосковные фехтовальщицы обыграли москвичек — 45:39.

«Подмосковные шпажистки Татьяна Андрюшина и Кристина Ясинская стали чемпионками России в командных соревнованиях. Этот успех стал для Московской области первым в истории. Не так давно Кристина Ясинская удачно выступала на международных соревнованиях в Италии. И вот теперь девушки демонстрируют свой высочайший класс на чемпионате России. Уверен, что впереди у спортсменок еще много побед», — поделился радостью министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков

Всероссийские состязания фехтовальщиков проходят с 9 по 15 апреля в Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ).

На эти престижные соревнования приехали лучшие спортсмены со всей страны — свое участие подтвердили более 400 сильнейших спортсменов России. Спортсмены будут соревноваться в личном и командном зачетах в фехтовании на рапирах, саблях и шпагах.