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Правительство утвердило программу развития уголовно-исполнительной системы до 2026 года
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Правительство утвердило программу развития уголовно-исполнительной системы до 2026 года 

Rambler News Service 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)». Документ опубликован пресс-службой правительства.
«Цель программы — привести следственные изоляторы и исправительные, лечебные исправительные и лечебно-профилактические учреждения в соответствие с российским законодательством и международными стандартами. Будет продолжена реализация положений международных договоров, соглашений и конвенций, касающихся обеспечения прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осуждённых», — отмечается в пояснении к документу.
В рамках данной программы предполагается реконструкция следственных изоляторов, реконструкция исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений (больниц, лечебных корпусов, медицинских частей, здравпунктов, а также создание дополнительных рабочих мест для осуждённых к лишению свободы.
Запланированные объёмы финансирования программы (из средств федерального бюджета) в 2018-26 годах составляют более 54,9 млрд руб.
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