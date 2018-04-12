Ещё
Лебедев: статья англичан о фанатках — смех. Завтра про детей из детсада напишут?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лебедев: статья англичан о фанатках — смех. Завтра про детей из детсада напишут? 

Чемпионат.com 1 час назад
Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал статью британского издания Express, в которой говорится о российских хулиганках, готовящихся напасть на англичан во время ЧМ-2018.
«Отношусь к этому, как к приступу шизофрении у тех, кто это пытается сказать. Мы не должны реагировать. Мы сейчас, как в басне Крылова. Моська лает на слона. Вопрос о проведении чемпионата мира в России давно закрыт. Помешать его проведению может только война. Либо землетрясение во всех 11 городах, принимающих турнир. Но это из области фантастики.
Мы должны вести себя, как слон и не обращать внимания на тявканье со стороны Великобритании, Польши и других английских прихвостней. Федерации футбола всех стран, участвующих в чемпионате мира, подтвердили готовность приехать к нам. Высказывания политиков, чиновников и других идиотов нас не интересуют.
В Россию на чемпионат мира из США собираются ехать 17 тыс. болельщиков. Значит люди не верят политикам. Уверен, английские фанаты тоже с удовольствием приедут. Наплевать они хотели на угрозы со стороны Терезы Мэй и никогда не вспомнят Марсель.
Чемпионат мира по футболу пройдёт в России на самом высоком уровне. Это вызывает смех. Не первый раз же уже. Завтра они скажут про диких собак? Про детей из детского сада? Про журналистов, которые набросятся с диктофонами? Нам надо — не реагировать», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чемпионат.com: последние новости
Плетикоса: думаю, на месте Буффона я тоже не смог бы сдержаться, я его понимаю Болт: хочу серьёзно заниматься футболом и надеюсь в будущем связаться с «МЮ» Что может помочь Александру Овечкину и «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США41
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Сборная РФ установила новый антирекорд247
Уход Знарка связали с обидой за неподаренный BMW
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение