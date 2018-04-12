Лебедев: статья англичан о фанатках — смех. Завтра про детей из детсада напишут?

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал статью британского издания Express, в которой говорится о российских хулиганках, готовящихся напасть на англичан во время ЧМ-2018.

«Отношусь к этому, как к приступу шизофрении у тех, кто это пытается сказать. Мы не должны реагировать. Мы сейчас, как в басне Крылова. Моська лает на слона. Вопрос о проведении чемпионата мира в России давно закрыт. Помешать его проведению может только война. Либо землетрясение во всех 11 городах, принимающих турнир. Но это из области фантастики.

Мы должны вести себя, как слон и не обращать внимания на тявканье со стороны Великобритании, Польши и других английских прихвостней. Федерации футбола всех стран, участвующих в чемпионате мира, подтвердили готовность приехать к нам. Высказывания политиков, чиновников и других идиотов нас не интересуют.

В Россию на чемпионат мира из США собираются ехать 17 тыс. болельщиков. Значит люди не верят политикам. Уверен, английские фанаты тоже с удовольствием приедут. Наплевать они хотели на угрозы со стороны Терезы Мэй и никогда не вспомнят Марсель.